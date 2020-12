Free veut atteindre la neutralité carbone et va présenter “10 engagements”

Free envoie actuellement une invitation à la presse pour la présentation le mois prochain de ses plans afin d’atteindre la neutralité carbone.

“Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad, ainsi que les dirigeants opérationnels, vous présenteront les 10 engagements du Groupe pour atteindre la neutralité carbone”, nous informe ce matin Free. L’opérateur lèvera le voile sur sa stratégie le 21 janvier prochain lors d’une présentation en webcast.

C’est une certitude, le trafic de données en mobilité grimpe à vitesse grand V et va décupler avec l’arrivée de la 5G. Or aujourd’hui, la consommation de data pèse lourd dans les comptes d’Orange, Free, SFR et Bouygues. Selon la GSMA, association regroupant 750 opérateurs, la facture énergétique des telcos représentait l’année dernière 20 à 40% de leurs dépenses courantes.

Les opérateurs ont aujourd’hui tous la volonté de faire économies et réduire leur empreinte énergétique. Tous ont un objectif commun, celui d’arriver à “la neutralité carbone” dans les prochaines décennies.

Pour sa part, Orange a déjà dévoilé ses plans. L’opérateur historique s’est fixé comme objectif prioritaire, en ligne avec l’accord de Paris et les recommandations du GIEC, être net zéro carbone en 2040. Le numéro 1 de la fibre et du mobile en France ambitionne de réduire d’ici 2025 ses émissions de CO2 de 30% par rapport à 2015. Pour cela, Orange a déjà fait le choix d’augmenter le recours à l’électricité d’origine renouvelable, qui représentera plus de 50% de la consommation électrique du Groupe en 2025. Le rendez-vous est pris pour Free.