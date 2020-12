Pas encore de 5G avec les iPhone 12 pour les abonnés Orange, Bouygues Telecom et SFR

Avoir un forfait 5G, se retrouver dans une zone couverte par son opérateur et disposer d’un smartphone compatible, c’est cocher pas mal de cases. Mais cela ne suffit pas. Certains abonnés Orange, Bouygues et SFR ont pu s’en apercevoir.

À l’heure des débuts de la 5G, les opérateurs ne manquent de le rappeler. Pour profiter du nouveau réseau mobile et de ses meilleurs débits, il faudra bien évidemment disposer d’un smartphone compatible. De quoi a priori être tranquille pour ceux ayant acquis l’un des derniers iPhone annoncés en cette fin d’année. Ou même l’un des derniers flagships de Samsung.

Sans oublier la mise à jour opérateur

Sauf que certains propriétaires d’iPhone 12 ont pu remarquer qu’ils ne captaient pas la fameuse 5G, malgré le forfait adéquat et la couverture disponible. Si les opérateurs ont été plutôt discrets à ce sujet, il faudra en effet patienter encore un peu avant de pouvoir se connecter en 5G avec les smartphones populaires de la firme à la pomme.

Mais pourquoi ? Comme d’autres constructeurs, dont Google avec ses Pixel 4a 5G et Pixel 5, Apple n’a pas encore diffusé la mise à jour opérateur permettant à ses iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max de fonctionner en 5G sur les réseaux français. Le géant de Cupertino devrait le faire dans les prochains jours, d’après une information de 01net. “Elle devrait intervenir mi-décembre pour Apple et pour Google. Seul Google nous a bien confirmé cette échéance”, ont en en effet indiqué nos confrères. Une attente qui vaudrait aussi pour les propriétaires d’un smartphone OnePlus, à en croire le site iGen.

Sources : 01net et iGen