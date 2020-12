Google annonce 6 nouvelles fonctionnalités sur Android à l’occasion des fêtes de fin d’année

Google gâte les utilisateurs Android pour les fêtes et annonce l’arrivée de 6 nouvelles fonctionnalités.

En ce début de mois de décembre, Google dévoile l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour les fêtes de fin d’année. Petit tour d’horizon de ce que la hotte d’Android va apporter comme nouveautés.

L’outil de partage “Nearby Share” s’améliore et va permettre de partager des applications du Play Store avec les personnes autour de vous disposant d’un téléphone Android.

Le partage fonctionne même si le téléphone n’a pas d’internet mobile ou une connexion en Wi-Fi. Pour faire un partage d’application, il suffit de se rendre sur le Play Store, d’accéder au menu « Partager des applications » dans « Mes applications et mes jeux », sélectionner les applications que vous voulez partager, la personne a qui vous vous partagez l’application doit accepter le partage depuis son appareil. La mise à jour est prévue pour dans les semaines à venir.

Avec Emoji Kitchen, mélangez vos emojis préférés pour créer un autocollant personnalisé

Jusqu’à maintenant seulement une centaine de combinaisons étaient disponibles, avec la dernière mise à jour c’est plus de 14000 designs qui viennent rejoindre cette fonctionnalité. Il vous suffit d’appuyer sur deux emojis pour voir en un clin d’oeil les différentes combinaisons, ou appuyer deux fois sur un émoji pour voir plus d’émotions. Disponible sur la bêta de Gboard, la nouvelle version d’Emoji kitchen sera disponible dans les semaines à venir sur Android 6.0 et supérieurs.

Google Maps s’enrichit et va prochainement intégrer un nouvel onglet nommé “Go”.

Cet onglet vous permettra d’épingler vos destinations les plus fréquentes et de les retrouver en un clic. Plus besoin de saisir l’adresse, d’autant plus qu’il vous sera indiqué pour chaque trajet définit, les directions, les tendances de la circulation en direct, les perturbations sur votre itinéraire et un temps d’arrivée précis.

Concernant les transports en commun, il sera aussi possible d’épingler vos itinéraires favoris et de voir les heures de départ et d’arrivée précises, les alertes de votre agence de transport en commun locale et une heure d’arrivée prévue à jour directement depuis l’onglet Go. Il sera aussi possible de comparer plusieurs itinéraires menant à la même destination afin de savoir lequel est le plus efficace. Cet onglet va être déployé dans les semaines à venir sur Android et IOS.

Voice Access, une fonctionnalité à destination des handicapés moteurs

Voice Access permettra de contrôler le smartphone à la voix. Grâce à l’apprentissage automatique, il est désormais possible d’ajouter des étiquettes à vos applications et les utiliser avec la voix. Comme l’indique Google, vous pouvez dire « ouvrir les photos », « appuyer sur Rechercher », « appuyer sur votre carte » pour voir une carte de toutes vos photos afin de bénéficier d’une navigation pratique et mains libres. Tout d’abord déployée sur Android 11, la nouvelle version de Voice Access est désormais disponible partout dans le monde sur les appareils Android 6.0 et supérieur. Il suffit de télécharger l’application depuis le Play Store et essayer la nouvelle version en rejoignant le programme bêta.

Android Auto va débarquer dans de nouveaux pays

Android Auto permet d’apporter applications et services préférés sur l’écran de votre voiture. Écouter de la musique, envoyer des messages, obtenir des itinéraires et bien plus, rien qu’à la voix afin de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Cette fonctionnalité fonctionné sous Android 10 et version supérieur, il suffit de brancher un smartphone Android à une voiture compatible. Concernant Android 9 et antérieurs, il faudra télécharger l’application.

Source : Google