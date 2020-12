Canal+ et Free offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Toutes les semaines, Free permet de découvrir gratuitement un nouvel épisode d’une série sur l’Aktu Free. Fans de séries HBO, vous voilà servis ! Canal+ Séries et Free offrent dès aujourd’hui le 1er épisode de la nouvelle série espagnole “Patria” aux abonnés Freebox, sauf Pop. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Aktu Free, disponible sur l’interface de votre box. Adaptée d’un best-seller écrit par Fenando Aramburu, Patria plonge au coeur du conflit indépendantiste ayant frappé le Pays basque. Vous suivrez ainsi deux familles déchirées par le fanatisme politique tentant tant bien que mal de se réconcilier. Produite par HBO, cette série compte 8 épisodes de 60 minutes. Elle est disponible en intégralité sur Canal+ Séries, avec un abonnement à partir de 6,99€/mois sur les Freebox et via myCanal pour les abonnés Canal+.