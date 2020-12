Free Mobile annonce les débits max 5G pour les smartphones compatibles dans sa boutique en ligne

Free a mis à jour sa boutique en ligne. L’opérateur de Xavier Niel affiche désormais le débit 5G max à côté des smartphones compatibles 5G. On peut ainsi espérer jusqu’à 780 Mbit/s pour les plus gros modèles. L’heure n’est pas encore au Gigabit.

La 5G sera bientôt disponible chez Free et tous les abonnés ne seront pas logés à la même enseigne en termes de débit. Cela dépendra en effet de la couverture réseau, mais aussi du smartphone possédé. Il est d’ailleurs possible d’avoir une idée, au moins pour les abonnés disposant de l’un des smartphones 5G vendus dans la boutique en ligne de l’opérateur.

Dans sa nouvelle version, celle-ci comprend depuis peu un filtre pour n’afficher que les smartphones 5G. Depuis ce week-end, est même indiqué le débit 5G maximum envisageable avec les smartphones compatibles. Attention, l’information apparait seulement dans la fiche produit pour le moment, sans précision toutefois concernant la bande de fréquences utilisée, sachant que l’opérateur utilisera la bande 700 MHz et la bande 3,5 GHz.

Un débit max 5G compris entre 430 et 780 Mbit/s

Le débit 5G max n’est pas le même pour tous les smartphones. Il oscille entre 430 Mbit/s pour les modèles 5G les plus abordables et 780 Mbit/s pour les derniers flagships compatibles avec la nouvelle technologie. À première vue, cela paraît très faible par rapport à ce qu’annonce la concurrence. Orange a indiqué en effet des débits jusqu’à 2,1 Gbit/s en 5G sur la bande 3,5 GHz et 615 Mbit/s sur la bande 2,1 GHz.