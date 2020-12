Smartphones disponibles chez Free Mobile : quel modèle choisir avec un budget de 100-150 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free Mobile. D’ailleurs, que peut-on y trouver en ce moment pour 150 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone en passant par la boutique de l’opérateur pour profiter d’un paiement en plusieurs fois sans frais.

Notre sélection s’intéresse aujourd’hui aux budgets les plus serrés, avec un budget maximal de 150 euros en poche. À ce tarif-là, inutile pour l’instant d’espérer avoir la 5G, qui n’en est de toute manière qu’à ses débuts en France.

Alcatel 1S 2020 : une expérience honnête à 99 euros

L’Alcatel 1S 2020 prouve que l’on peut avoir une bonne expérience même avec un smartphone à tout petit prix. Le design est daté, la finition sans prétention, la photo passable et la charge un peu longue, mais l’essentiel est là : aucune grosse frustration au quotidien, un support de la 4G 700 MHz chère aux abonnés Free et une autonomie correcte. On peut même s’amuser un peu à des jeux à la mode comme Call of Duty Mobile, avec bien évidemment des graphismes au minimum. Vous l’aurez compris, nous le conseillons vivement aux budgets les plus serrés.

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

La marque Alcatel nous a décidément surpris positivement lors de nos tests. Même impression en effet qu’avec le 1S 2020 évoqué plus haut : de l’entrée de gamme, mais pas d’expérience horrible. L’Alcatel 3L 2020 permet d’avoir assez de fluidité au quotidien et de jouer occasionnellement, offre un peu de polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et permet de tenir 2 jours loin du secteur. Là encore, on a la 4G 700 MHz.

Oppo A5 2020 : la très grosse batterie à 149 euros

Ceux qui ont le budget maximal pourront s’orienter vers l’Oppo A5 2020 passé à 149 euros, grâce à une baisse de 20 euros. Son gros argument : une batterie 5 000 mAh, avec laquelle les 2 jours d’autonomie s’annoncent une formalité. Cette batterie permet d’ailleurs de la charge inversée. L’Oppo A5 2020 a aussi pour lui son écran 6,5 pouces, son rendu audio stéréo, son stockage extensible grâce à un slot dédié (pas de slot hybride obligeant à choisir entre dual-SIM et extension mémoire) et son quadruple capteur photo 12 + 8 + 2 + 2 Mégapixels. Plutôt pas mal pour un smartphone à moins de 150 euros.