Après SFR, Bouygues Telecom lance son service de cloud gaming pour ses abonnés 5G

Après avoir lancé son réseau 5G, l’opérateur propose désormais une offre de cloud gaming à ses abonnés pour exploiter à fond son nouveau réseau mobile.

Game on, 5G. Bouygues Telecom a activé son réseau 5G mardi dernier, en proposant également un forfait B&You compatible, sans engagement. A ces deux nouveautés vient s’en ajouter une autre : l’opérateur propose également une offre de cloud gaming.

Réalisée en partenariat avec Pleio, cette option donne accès à plus de 80 jeux en illimité, le catalogue sera “régulièrement enrichi” annonce l’opérateur. Pour en profiter, il suffit d’être connecté au réseau 5G et d’avoir un smartphone Android compatible. L’option est disponible pour tous les détenteurs d’un forfait 5G Bouygues Telecom, avec ou sans engagement et dotés d’un smartphone 5G tournant sous Android. Pour en profiter, il faudra compter 9,99€/mois sans engagement, avec un premier mois offert.

Il est également possible de commencer sa partie sur son smartphone, avant de reprendre son avancée sur Bbox Miami ou Miami 4K. Si la manette n’est pas obligatoire pour profiter du jeu, l’opérateur en propose une sur son site, pour 49,99€, avec une remise disponible à la demande, rendant son prix plus attractif : 1€.

Bouygues Telecom est le second opérateur a proposer ce type d’offre avec le lancement de la 5G. Son concurrent SFR propose une offre similaire, avec 300 jeux en illimités, déclinable en deux versions.