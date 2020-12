Sosh dégaine un forfait 100 Go en série limitée à 15,99 euros par mois

Petit changement en cours de route pour l’une des séries limitées de Sosh qui devient ainsi beaucoup plus intéressante. Toujours la même quantité de data, mais pour quelques euros de moins.

Jusqu’au 14 décembre à 9h00, la marque low cost d’Orange proposait deux forfaits 70 et 100 Go à respectivement 14,99 et 20,99 euros par mois. Deux forfaits sans engagement, dont les prix ne bougent pas “même après un an” souligne Sosh. Le plus gros des deux vient d’être modifié.

Les deux forfaits Sosh 100 Go et 70 Go en séries limités sont toujours d’actualité sur le site de l’opérateur, sauf que le premier est tombé à 15,99 euros par mois en conservant les appels/SMS/MMS illimité depuis la France et l’Europe, ainsi que les 15 Go en roaming depuis l’Europe.

Dès lors, le choix apparaître vite vu entre les deux forfaits, avec une différence de seulement 1 euro pour 30 Go de data. On a également 5 Go en plus pour la partie roaming.