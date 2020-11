SFR lance officiellement ses forfaits 5G, avec promotion et nouvelles options dédiées au nouveau réseau mobile

Après avoir commencé à activer son réseau 5G vendredi dernier, SFR lance aujourd’hui ses offres compatibles. Pour se familiariser avec les nouveaux usages permis par la nouvelle génération de téléphonie mobile, l’opérateur propose également deux nouvelles options dédiées à la 5G.

Les premières expériences 5G grand public, ça commence en premier chez SFR. L’opérateur au carré rouge a lancé ce matin sa gamme dédiée à la 5G, après l’avoir présentée vendredi dernier. Comme son directeur général l’a annoncé, des tarifs promotionnels sont proposés sur les 4 forfaits de l’opérateur la première année, à l’instar de ceux d’Orange. A noter, chaque forfait est accessible avec un engagement de 12 mois chez l’opérateur et une réduction supplémentaire de 10€/mois pour les abonnés box de SFR.

La première offre propose ainsi 80Go utilisables en France métropolitaine et une enveloppe data identique depuis l’Europe et les DOM, avec SMS et appels illimités. Le tout pour 25€/mois la première année puis 40€/mois, soit la même réduction que celle proposée par Orange. Vient ensuite le forfait 100 Go 5G, avec la même enveloppe data en France et en Europe, pour 35€/mois la première année, puis 50€/mois avec engagement 12 mois. La troisième offre quant à elle propose 150 Go de data en France et 100 Go en Europe et dans les DOM, pour 50€/mois la première année puis 65€/mois.

Vient enfin le forfait illimité de SFR, se calquant sur la proposition d’Orange. Outre l’enveloppe utilisable en France sans limites, l’opérateur propose également une enveloppe de 100Go utilisables en Europe dans les DOM, mais aussi aux USA et au Canada.

A noter que pour chaque forfait, il faudra s’acquitter de frais supplémentaires à la commande : 10€ d’activation de ligne mobile et 1€ pour la carte SIM triple-découpe. D’autres avantages sont proposés si vous optez pour l’achat d’un smartphone avec votre forfait, notamment le prêt d’un nouvel appareil en cas de perte, vol ou casse.

Des options pour expérimenter la 5G sur votre smartphone

SFR lance également, en plus de ses forfaits, deux options exploitant la nouvelle génération de téléphonie mobile. L’une est gratuite, l’autre coûtera au moins 10€ supplémentaires par mois.

Vous pouvez ainsi souscrire dès maintenant l’option SFR 5G Xpérience, gratuite. A noter cependant que son activation ne sera possible qu’au début du mois de décembre, après une alerte par SMS de SFR. En soi, cette application permet le visionnage de Live et replay en 4K, le multiplex ( 4 flux diffusés simultanément avec des effets de zoom et des transitions fluides sans coupure) et une expérience de réalité virtuelle. L’expérience est ainsi proposée sur BFM et ses antennes à Lyon et à Paris, inclus dans votre forfait avec SFR TV, et pour les abonnés RMC Sport, vous pourrez également en bénéficier sur les chaînes sportives du groupe Altice.

Pour les passionnés de jeux vidéo, SFR lance son offre de gaming dans le cloud avec la 5G : SFR Gaming. Compatible Smartphone Android et iOS, et bientôt en Web-App sur le navigateur Safari à partir du 30 novembre prochain, ce service permet de jouer à plus de 300 jeux console sur votre mobile.

L’option est disponible pour 10€/mois mais avec une limitation à un seul écran, à savoir votre smartphone. Pour une expérience multi-écrans, compatible avec votre box, il faudra débourser 14.99€/mois . Pour une meilleure expérience sur mobile et sur TV, l’opérateur propose également d’acheter deux manettes : une dédiée à l’usage sur smartphone, l’autre compatible avec votre box et votre modèle Android via un adaptateur pour son offre multi-écrans .

L’opérateur a activé vendredi dernier son nouveau réseau dans la ville de Nice, ses habitants peuvent donc se rendre dès aujourd’hui dans l’une des sept boutiques de l’opérateur et découvrir la nouvelle génération de téléphonie mobile. SFR a également annoncé une couverture prochaine à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et Paris Île-de-France, sans préciser de date. Au sujet de la capitale, SFR annonce être prêt à proposer “dans les jours qui suivent” une couverture pour “90% de la population“, sous réserve d’un accord trouvé avec la ville. Pour leur part, Orange, Bouygues et Free ont annoncé un lancement de la 5G dans les prochaines semaines.