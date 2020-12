Apple quitte le podium des vendeurs mondiaux de smartphones et se fait devancer par Xiaomi

Le Gartner, référence des analyses d’entreprises technologiques, a dévoilé les ventes de smartphones du troisième trimestre 2020. Le géant américain Apple quitte le top 3.

Lors du troisième trimestre 2020, 366 millions de smartphones ont été vendus ce qui représente une baisse de 5,7% comparé au même trimestre de l’année 2019. Quant à elles, les ventes de téléphone mobile accusent une baisse de 8,7% avec 401 millions d’unités vendues par rapport à 2019. Toutefois, on peut constater que malgré des statistiques en baisse, la casse est limitée comparée aux deux premiers trimestres avec 20% de baisse des ventes. Une année 2020 en demi-teinte et jonchée d’incertitudes à cause de la pandémie qui frappe le monde entier. D’autant plus que le retard du déploiement du réseau 5G impacte les ventes de smartphones 5G.

Côté palmarès des fabricants, Samsung caracole toujours en tête de liste avec 80,8 millions d’unités écoulées et 22% de part de marché. À la seconde place, Huawei se maintient malgré une baisse des ventes avec près de 14 millions de smartphones vendus en moins comparée à 2019. Xiaomi chipe la troisième place à Apple pour la première fois depuis son existence.

Le constructeur chinois s’offre une croissance de 34,9% pour le troisième trimestre 2020 avec 44,4 millions de terminaux vendus. Du côté de la firme de Cupertino, le nombre de ventes enregistre une légère baisse de 0,6% par rapport à 2019 avec 40,5 millions d’iPhone écoulés. “Cette légère baisse est principalement due au retard d’Apple dans la livraison de sa nouvelle génération d’iPhone 2020, qui, les années précédentes, commençait toujours mi-septembre ou fin septembre. Cette année, le lancement et le début de la livraison ont commencé 4 semaines plus tard que d’habitude” explique Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche au Gartner.