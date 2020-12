Iliad et Axian lancent de nouveaux forfaits boostés en data à La Réunion

L’opérateur discret du groupe Iliad et d’Axian lance ses nouvelles offres avec engagement à La Réunion. Ces nouveaux forfaits sont disponibles uniquement via les vendeurs présents en boutique Free Réunion.

À l’occasion du mois de décembre et des fêtes de fin d’année qui arrivent prochainement, l’opérateur TELCO OI revoit l’intégralité de ses forfaits subventionnés. Exit l’offre à 1 Go, au 4h d’appels ou encore aux 60 Go sur les offres les plus chères et place à des offres simples et claires.

L’opérateur Franco-malgache propose ainsi 2 nouvelles offres avec un engagement de 24 mois, l’une à 18,99€ avec les appels, les SMS et les MMS en illimités (Réunion, DOM, Métropole et Europe) ainsi que 60 Go d’internet en 4G+, et une seconde offre similaire sur les communications en illimités mais avec cette fois-ci 100 Go d’internet en 4G+ pour une tarification à 29,99€.

L’opérateur propose en prime à ses clients une facilité de paiement sans frais sur l’achat d’un mobile subventionné, une aide gratuite en boutique pour la configuration du smartphone et le prêt d’un mobile en cas de SAV.

De nouvelles offres qui chamboulent à nouveau le marché de la téléphonie sur l’île, mais cette fois-ci sur le secteur du subventionnement. L’opérateur TELCO OI devient ainsi l’offre avec le meilleur rapport quantité/prix de ce secteur. Un secteur qui continue à séduire sans peine une partie des Réunionnais, qui semblent réfractaires aux offres low-cost sans mobile.

Les offres actuelles de Orange Réunion et de SFR Réunion :

Espérons que ce réveil soudain du Groupe Iliad et du Groupe Axian pour le marché Réunionnais, relance également la machine du low-cost à La Réunion via son offre Free à 9€99, avec pourquoi pas un nouveau X2 comme en 2019 portant ainsi l’enveloppe data à 100 Go.