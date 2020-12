Après Android, Freebox Connect intègre une nouvelle fonctionnalité sur iOS

Freebox Connect, l’application pour gérer facilement le Wi-Fi de sa Freebox présentée en juillet dernier, se met à jour sur iPhone et iPad. Plusieurs nouveautés et améliorations sont au menu, avec notamment le Diagnostic WiFi fraîchement proposé sur Android. À noter que l’on parle pour l’instant d’une mouture bêta. C’est aussi le cas pour les utilisateurs Android.

Les utilisateurs iOS aussi. Après Freebox Connect pour Android, c’est en effet au tour de la version pour iOS/iPad de passer en version 1.2.0 via le canal bêta (TestFlight) et d’intégrer le Diagnostic WiFi, une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier les paramètres de configuration afin d’identifier des améliorations et de corriger des problèmes pouvant nuire à l’expérience Wi-Fi. Nous l’avons d’ailleurs testée.

Mais ce n’est pas tout puisque des nouveautés et améliorations concernent également les profils. Les développeurs indiquent en effet la possibilité d’arrêter temporairement une pause planifiée et la clarification de la liste des profils (information de pause désormais affichée pour connaitre d’un coup d’oeil l’état d’un profil). Sans oublier les optimisations concernant les appareils avec l’affichage des débits courant des appareils connectés à un répéteur en Wi-Fi et la clarification de l’information de connexion des appareils. Enfin, une vue propose de mettre à jour votre Freebox (comprendre un redémarrage) quand une nouvelle fonctionnalité le nécessite.

