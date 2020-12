Free Réunion VS TELCO OI quelles sont les différences ?

Deux “marques”, une seule société, deux groupes qui se partagent 50/50, une seule enseigne de boutique mais deux stratégies différentes. que proposent ces entités à La Réunion et quelles sont les différences ?

Pour rappel TELCO OI est une société issue du rachat de la branche mobile de Only Réunion – Mayotte (outremer Télécom) par le groupe Axian en 2015, qui à son tour a cédé 50% de la société à Iliad fin 2015. La société a ainsi récupéré les clients du parc mobile sous engagement mais également un réseau mobile 2G/3G quasi abandonné par l’ancien propriétaire.

Du coté des offres TELCO OI, l’opérateur a gardé la stratégie de l’ancien propriétaire, proposant ainsi des offres subventionnées, la vente de smartphone en boutique, des mobicartes prépayés, mais également des offres mobiles réservées aux entreprises. À contrario du coté de la marque Free Réunion, l’entreprise franco-malgache, joue la carte de l’offre unique à 9,99€, sans engagement, sur des canaux de distribution alternative, qui sont le site mobile.free.re, ainsi que les bornes disponibles en boutique Free mais également dans certaines “Maison de la Presse” de l’île. L’opérateur s’attaque donc à deux secteurs différents, le subventionnement et le “low-cost” sans engagement, mais les différences ne s’arrêtent pas là. Le forfait de la marque Free propose une multitude d’options telles que la MVV (messagerie vocale visuelle), le forfait bloqué, le blocage des numéros masqués etc… alors que TELCO OI reste dans la simplicité et ne propose aucune option. En ce qui concerne la partie service client, les offres TELCO OI mise sur la relation client de Telma du groupe Axian, les vendeurs en boutique, les emails, ainsi qu’un espace client web dédié. À contrario, les abonnés Free ont accès au service client Free Mobile d’Iliad via le 3244, le FaceToFree ou encore via les messages privés sur les pages dédiées de la marque.

Pour ce qui est de la partie réseau, depuis fin 2020, il n’y a plus aucune différence, l’ensemble des clients ont la possibilité d’accédé à La 4G/4G+ (sans aucune condition pour les abonnés Free, en ce qui concerne les abonnés TELCO OI, ces derniers devront avoir une SIM et une offre compatible 4G) sans aucune restrictions sur les débits d’une marque à l’autre, néanmoins les réglages APN (point d’accès) diffèrent d’une marque à l’autre.

Voici un exemple de test débit :

TELCO OI :

Free Réunion :

Pour conclure, TELCO OI et Free Réunion se partage le même réseau, la même couverture et les mêmes débits. Là où vont se différencier les deux marques se sont sur leurs relations clients, une proximité contre du distancielle, mais également sur les attentes des clients, une offre simple, accessible rapidement, survitaminé en option et sans engagement ou un forfait sous engagement accompagné d’un mobile.