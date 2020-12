le site de TELCO OI (Iliad/Axian) fait peau neuve

L’opérateur de Xavier Niel et de Hassanein Hiridjee a lancé une nouvelle version de son site web dédié à l’operateur Réunionnais.

Après avoir fait peau neuve sur ses forfaits mobiles avec engagement, l’opérateur Réunionnais lance un nouveau site internet. Exit le site only.fr et sa couleur rose et bonjour telco.re et sa teinte bleue. Sur telco.re il sera possible d’en connaître un peu plus sur l’opérateur, ses ambitions ainsi que ses valeurs sur l’accessibilité de ses offres, la croissance de son réseau qui s’améliore au fil des mois et de ses envies d’innovation.

Pour les abonnés TELCO OI, il sera également possible d’accéder à l’espace client afin de consulter et régulariser leurs factures. Il est également possible d’obtenir la configuration des APN afin de configurer les MMS et l’internet mobile.

Le site propose également une carte afin de consulter la couverture réseau de l’opérateur, mais malheureusement, la carte ne donne pas beaucoup de détail, que cela soit sur la couverture par technologie (2G,3G,4G) ou encore la date des données.