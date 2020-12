Découvrez la répartition des antennes Free Réunion 3G/4G sur l’année 2020

Aujourd’hui grâce aux données de notre partenaire RNCMobile, Univers Freebox vous propose de découvrir la carte de déploiement des antennes Free Réunion sur l’année 2020.

Carte des antennes mobiles Free 4G :

11 antennes trouvées

Free (TELCO OI) a implanté 11 sites 2G/3G/4G à La Réunion dont deux sites en cours de construction (Le Port et St Louis) et deux autres en attente d’activation (Petite-île et St Louis).

Les fréquences des sites sont réparties de la manière suivante :

2G 900MHz

3G 900MHz / 2100MHz

4G 800MHz (10Mhz) / 1800MHz (20Mhz)

Nous rappelons qu’un même pylône permet l’installation de plusieurs antennes et donc permet de diffuser plusieurs fréquences sur plusieurs secteurs simultanément.