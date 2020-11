Xavier Niel a une nouvelle idée derrière la tête

Mais que mijote Xavier Niel ? Le magnat des télécoms serait en train de créer un nouveau Spac après le succès de Mediawan.

Pas moins de 5 ans après la création de Mediawan devenu depuis l’un des leaders de la production audiovisuelle en Europe, Xavier Niel et Matthieu Pigasse se préparent à remettre le couvert. Selon des sources anonymes, Bloomberg révèle que le fondateur de Free et son associé, actionnaire à ses côtés du journal Le Monde, sont en train de “mettre en place un nouveau véhicule ciblant les acquisitions dans le secteur de la consommation en Europe”. L’objectif serait de lever des fonds fonds via un nouveau SPAC (special purpose acquisition company),

“Deutsche Bank AG dirigerait les préparatifs de cette société spéciale qui vise à rechercher des cibles axées sur l’environnement, la société et la gouvernance”, poursuit l’agence de presse américaine spécialisée dans l’économie et la finance. La Société Générale serait également à la manoeuvre.

Une annonce autour d’un projet de cotation en France pourrait intervenir dans les prochaines semaines voire début 2021.