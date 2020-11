Vous n’avez rien compris aux fréquences de la 5G ? L’ANFR vous explique tout

Les réseaux mobiles 5G reposeront sur plusieurs bandes de fréquences. Quels sont les atouts, inconvénients et usages de chacune ? Une vidéo d’une minute vous explique tout.

SFR l’a lancée à Nice le 20 novembre et Bouygues Telecom prévoit d’ouvrir les vannes dès le 1er décembre. Orange et Free la proposeront dans les prochaines semaines. La 5G devient désormais une réalité en France. L’heure est donc à la pédagogie autour de cette nouvelle technologie, que ce soit pour en expliquer les enjeux à court et long terme ou pour répondre aux inquiétudes. L’ANFR, le gendarme des ondes, publie ainsi une vidéo pour expliquer les différentes bandes de fréquences qui seront utilisées pour la 5G.

Plusieurs bandes de fréquences, à chacune ses atouts et inconvénients

Il y a les fréquences basses déjà exploitées pour les réseaux mobiles 2G/3G/4G, comme la 700 MHz ou la 2,1 GHz. Elles permettront une couverture plus importante (500 mètres à 2 kilomètres de portée en milieu urbain) et une meilleure pénétration des bâtiments, mais n’augmenteront pas sensiblement les débits. Free et Bouygues Telecom prévoit d’ailleurs d’utiliser ces fréquences basses.

Vient ensuite la bande des 3,5 GHz, la bande coeur de la 5G, sur laquelle les opérateurs ont récemment acquis des blocs de fréquences pour près de 3 milliards d’euros. Avec elle, il s’agit de désengorger les réseaux dans les zones denses et d’améliorer les débits. Sa portée en milieu urbain est comprise entre 400 et 800 mètres.

Arrivera enfin la bande des 26 GHz, les fameuses ondes millimétriques, dont les usages ne se concrétiseront pas avant quelques années. C’est elle qui permettra l’explosion des débits et la latence réduite indispensables à l’industrie connectée, la ville intelligente ou la télémédecine. Elle aura toutefois comme contrepartie une portée plus faible (150 à 200 mètres en milieu urbain). Celle-ci ne pénètre pas les bâtiments et ne traverse pas les obstacles. Elle sera ainsi privilégiée pour la fonction de hotspot dans les gares, centres commerciaux ou stades, ou pour la communication entre les objets connectés.

Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, Univers Freebox vous a proposé un dossier complet sur la 5G.