Choc des smartphones à 139 euros proposés par Free : Xiaomi Redmi 9 ou Alcatel 3L 2020 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 139 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Alcatel 3L 2020 et Xiaomi Redmi 9, tous les deux proposés à 139 euros grâce à une baisse de 20 euros appliquée sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en 4 ou 24 fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Plus grande diagonale, meilleure définition, Xiaomi remporte facilement cette manche. Signe que l’on est sur de l’entrée de gamme dans les deux cas, il faut de toute manière composer avec l’encoche et une bordure inférieure bien visible. Pas d’AMOLED pour de belles couleurs et meilleurs contrastes, non plus.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, IPS, FHD+ et encoche pour le capteur photo) Alcatel 3L 2020 (6,22 pouces, IPS, HD+ et encoche pour le capteur photo)

Performances : Xiaomi

Dans les deux cas, on se trouve en présence d’un processeur octa-core 2,0 GHz. La plate-forme est toutefois plus récente et pensée pour apporter le gaming mobile sur les petites configurations, dans le cas du modèle Xiaomi.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 avec 3 Go de RAM) Alcatel 3L 2020 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P22 avec 4 Go de RAM)

La photo : Alcatel

Alors oui, Xiaomi présente plus de capteurs photo. Sauf que l’Alcatel est le seul des deux à embarquer un capteur principal de 48 Mégapixels. Un aspect notable sous la barre des 150 euros. Côté selfies, il faudra se contenter dans les deux cas d’un module frontal 8 Mégapixels.

Notre classement :

Alcatel 3L 2020 (48/5/2 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant)



L’autonomie : Xiaomi

Batterie 5 020 mAh, support de la charge en 18 Watts et connectique USB-C, le modèle Xiaomi gagne à tous les niveaux. L’Alcatel propose en effet une capacité moindre, une charge moins rapide et pour couronner le tout la vieille connectique Micro-USB. À noter toutefois que le Redmi 9 est fourni avec un chargeur 10 Watts. Il faudra donc mettre la main au porte-monnaie pour profiter de la charge plus rapide.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (5 020 mAh, support de la charge 18 Watts) Alcatel 3L 2020 (4 000 mAh, support de la charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Meilleur écran, promesse de meilleures performances en multimédia, plus grosse batterie, charge plus rapide et connectique à jour, le Xiaomi se montre plus intéressant que l’Alcatel. Sur le papier, l’Alcatel propose peut-être mieux en photo, mais on n’attend pas non plus des étincelles de ce côté-là sous la barre des 150 euros. Lors de notre test, il n’avait en tout cas pas spécialement briller.