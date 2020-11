Enchères 5G : l’Arcep révèle enfin le positionnement d’Orange, Free, Bouygues et SFR

L’Arcep vient de révéler le résultat des enchères de positionnement pour les fréquences 5G. Free est le seul à avoir enchéri pour trouver sa place.

Clap de fin pour les enchères 5G. Après la bataille pour obtenir les fréquences 5G en octobre dernier, restait à déterminer le positionnement de Free, Orange, SFR et Bouygues sur la bande 3,4 – 3,8GHz. Cette enchère a eu lieu le 20 octobre 2020 et les résultats ont été rendus publics aujourd’hui.

Viennent ainsi dans l’ordre, du plus bas au plus haut dans la bande 3,4-3,8 GHz, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile et enfin Orange. A noter que l’opérateur de Xavier Niel est le seul à avoir enchéri (un peu plus de 3 millions d’euros) pour ce positionnement des opérateurs précis.

Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat ainsi que les montants qu’ils devront verser :