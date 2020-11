Choc des smartphones à 159 euros proposés par Free : Xiaomi Redmi 9 ou Huawei P40 Lite E ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Xiaomi Redmi 9 et Huawei P40 Lite E, tous les deux proposés à 159 euros grâce à une réduction de 40 euros sur le second.

L’écran : Xiaomi

Au chapitre de l’écran, le Xiaomi offre une plus grande diagonale et une meilleure définition. Le Huawei a quand même pour lui un poinçon plus discret que l’encoche. Tous les deux utilisent la technologie IPS.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Huawei P40 Lite E (6,39 pouces, HD+, IPS et poinçon)

Performances en multimédia : Huawei

Le Huawei propose un processeur plus performant avec plus de mémoire vive, promettant ainsi davantage de performances en multimédia et en multitâche.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Kirin 710F et mémoire vive 4 Go) Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Huawei

Côté photo, le Huawei affiche moins de capteurs que Xiaomi. Sauf que le P40 Lite E bénéficie d’un capteur photo 48 Mégapixels quand le Redmi 9 se contente d’un capteur principal 13 Mégapixels. Dans les deux cas, les amateurs de selfies trouveront un module 8 Mégapixels à l’avant.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Plus grosse batterie et charge plus rapide pour le Xiaomi Redmi 9. Qui plus est avec la connectique USB-C (réversible), quand le concurrent reste à la vieille connectique Micro-USB. À noter toutefois que le Redmi 9 supporte la charge 18 Watts, mais n’est livré qu’avec un bloc chargeur 10 Watts dans la boîte. Au final, les deux smartphones ne proposent d’office qu’un chargeur 10 Watts.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Huawei P40 Lite E (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en Micro-USB)

L’interface : Xiaomi

L’interface reste évidemment une affaire de goût, mais dans le cas du P40 Lite E, cet aspect se révèle vraiment pénalisant. Sur fond d’embargo américain, le smartphone Huawei se retrouve en effet privé des services de Google tels que le Play Store. Contournable pour un utilisateur aguerri, mais moins un novice. Cet aspect est en tout cas bien mis en avant sur le site du constructeur.

Le choix d’Univers Freebox

Les deux smartphones ont chacun leur atouts : performances et photo pour le Huawei, écran, autonomie et charge rapide pour le Xiaomi. Ce qui permet de départager le duo, c’est finalement la partie logicielle. L’absence des services Google pénalise clairement le P40 Lite E par rapport au Redmi 9, surtout dans le cas d’un utilisateur peu aguerri.