Abonnés Freebox Delta : 23 nouveaux jeux PC offerts avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la large sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en novembre mais aussi après !

“Kona” et “Deadlight : Director’s Cut” jusqu’au 6 novembre

Une aventure glaçante à la première personne sous forme de conte interactif développé et édité par le studio canadien Parabole, Kona est un jeu bien critiqué.

En mode survie, Deadlight est un jeu vidéo de type plates-formes assez graphique et survival horror développé par Tequila Works et édité par Microsoft Studios, sorti en 2012.

6 autres jeux à saisir avant le 15 novembre

A récupérer sans plus attendre ce mois-ci, Stick it to the Man, un jeu vidéo de plates-formes-réflexion au capital sympathie indéniable,

Mais aussi Silver Chains, un jeu d’horreur à la première personne axé sur l’exploration avec des indices à traquer dans un vieux manoir abandonné.

Dead Age, un bon urvival-RPG vous propulsant dans un monde envahi par les zombies.

Ou encore Jay and the Silent Bob : Mall Brawl, un petit beat’em up très old school, Layers Of Fear, un jeu d’horreur à la première personne et Surf World Séries dont le nom est très équivoque.

“The Occupation” Jusqu’au 20 novembre

The Occupation est un jeu narratif d’enquêtes à la première personne édité sorti en 2019. Vous incarnerez un journaliste d’investigation devant enquêter sur un attentat afin de détermine sir le coupable présumé est réellement impliqué dans cette attaque.

“Extreme Exorcism” jusqu’au 27 novembre

Extreme Exorcism est un jeu de plateforme paranormal où chaque mouvement effectué revient vous hanter. Incarnez Mae Barrons une exorciste aux mesures extrêmes. Ses talents surnaturels sont requis lorsque rien ni personne ne parvient à débarrasser une maison hantée de ses habitants fantomatiques.

Et bien d’autres encore

D’autres jeux sont offerts par Prime Gaming jusqu’en décembre voire fin mars 2021. Les voici :

Smoke and Sacrifice

Aurion : Legacy of the Kori-Odan

Victor Vran Overkill Edition

Lethis- Path of Progress

A Knight’s Quest

The Last Blade 2

Samourai Shodown V Special

The King Of Fighters 2002 Unlimited Match

The King Of Fighters 97 Global Match

Shock troopers

The King Of Fighters 98 Ultimate Match final Edition

Garou : Mark of the Walls

Metal Slug 3

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”.