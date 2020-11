Google va permettre de programmer l’envoi de SMS dans l’application Messages

Les utilisateurs de smartphones Android pourront prochainement programmer l’envoi de leurs SMS. Google commence à déployer une mise à jour côté serveur activant cette possibilité dans l’application Messages.

Google teste une nouvelle fonction pour son application messagerie sur les smartphones Android. Une mise à jour déployée côté serveur et déjà visible par certains utilisateurs. Plus concrètement, les utilisateurs pourront décider de différer l’envoi de leur message.

Pour cela, il suffit de garder le doigt appuyé sur le bouton d’envoi. L’interface affichera une fenêtre contextuelle en premier plan avec trois choix prédéfinis. Un quatre choix permet d’indiquer soi-même la date et l’heure.

Une fois l’envoi programmé, le message apparaît avec une icône en forme d’horloge et une étiquette “message programmé”. En appuyant sur le message programmé, il est possible de mettre à jour l’envoi (contenu et heure d’envoi), de procéder à l’envoi direct ou bien de supprimer le message.

Voilà une fonction pratique pour ne pas oublier d’envoyer un message urgent sans déranger le destinataire ou encore ne pas oublier de souhaiter un bon anniversaire pour ceux ayant la mémoire courte pour les dates. Selon XDA Developers qui a analysé le dernier fichier APK de Google Messages, le code de la fonction apparaît déjà, ce qui laisse espérer un déploiement plus large au cours des prochaines semaines.