Le saviez-vous : les abonnés Freebox Delta et Ultra bénéficient d’un avantage bien pratique pour éviter les courses interminables

Le saviez-vous : Amazon propose la livraison de courses Monoprix le jour même, et les abonnés Prime ont droit à un sacré bonus de livraison.

Faire ses courses alimentaires directement depuis Amazon, c’est possible. Avec son service en partenariat avec Monoprix, la plateforme permet d’accéder à une large sélection de produits du quotidien, livrés parfois le jour même, selon l’heure. Et pour les abonnés Prime : pas de frais de livraison à prévoir. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Ce service donne accès à plus de 7 000 produits (alimentation, hygiène, entretien, beauté), dont plus de 1 000 références bio. Fruits et légumes, produits frais, plats traiteur ou encore épicerie : l’offre se rapproche de celle d’un supermarché classique, avec la possibilité de tout commander en ligne en quelques clics.

Le fonctionnement est simple :

Connectez-vous à votre compte Amazon et accédez à la rubrique Monoprix.

Indiquez votre adresse de livraison.

Remplissez votre panier (minimum 60 € d’achat).

Choisissez un créneau de livraison selon votre zone.

Validez votre commande.

Les courses sont ensuite préparées et livrées par Monoprix, parfois dès le jour même selon l’heure de commande et votre localisation. La livraison est proposée dans plusieurs grandes villes françaises comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Nice ou encore Nancy, ainsi qu’en région parisienne avec une large amplitude horaire (jusqu’à 7j/7 de 6h à 23h). A noter que dans certaines zones, les créneaux peuvent même être réduits à 2h.

La commande doit tout de même s’élever à minimum 60€ pour en profiter, et des frais de services. Des frais de livraison s’appliquent selon votre panier, lorsque vous n’êtes pas abonné Amazon Prime, mais justement cet abonnement permet de vous affranchir des frais de livraison. Autrement, voici les frais annoncés par Amazon :

Le service mise sur une préparation soignée avec entre autres les produits fragiles protégés, les aliments frais séparés des produits d’entretien et le respect de la chaîne du froid avec transport réfrigéré. Des durées minimales de fraîcheur sont également garanties selon les produits (viande, poisson, produits laitiers, etc.), afin d’assurer une qualité optimale à la livraison :

Charcuterie & Traiteur : 5 jours

Œufs : 11 jours

Lait frais : 3 jours

Fromage à la coupe : 5 jours

Crèmerie & Jus frais : 7 jours

Pain & Pâtisserie industrielle : 5 jours

Boucherie & Volaille : 3 jours

Poisson : 3 jours

Saurisserie : 7 jours

Fruits & Légumes : 3 jours avec contrôle visuel

D’autres boutiques d’épicerie sont également disponibles, avec le même fonctionnement. C’est notamment le cas avec Chronodrive, qui livre dans ces zones :

Nord-Pas-de-Calais: aux alentours de Marcq-en-Baroeul, Croix, Hallennes Lez Haubourdin, Wasquehal, La Chapelle d’Armentières, Avelin, Lambersart, Bondues, Valenciennes, Coudekerque-Branche et Eleu dit Leauwette.

Nord Ouest: aux alentours de Caen (Ifs) et de Franqueville .

Ouest: aux alentours d’Orvault, La Rochelle, Cesson-Sevigne, Rennes.

Ile-de-France: aux alentours de Ballainvilliers, Brie-Comte-Robert, Cormeilles-en-Parisis, Ormoy, Bondoufle, Cergy, Bonneuil, Massy, Herblay et Avrainville.

Est: aux alentours d’Annemasse, Seyssinet Pariset, Clermont Ferrand.

Sud: aux alentours de Orange, Cannes, La Garde/Toulon, Hyères, Marseille, Marignane, Le Tholonet, Le Cres Montpellier et St-Jean de Vedas.

Sud Ouest: aux alentours de Bouliac, Le Haillan, Pessac, Ramonville, Toulouse Basso, Toulouse Lalande, Labège et Portet sur Garonne.

Et aux alentours d’Orléans, Compiègne, Brive la Gaillarde, Limoges, Mions St-Priest, Tours et Troyes.

L’entreprise annonce des créneaux de livraison de 2h, de 8h à 20h30 du lundi au samedi et de 9h à 12h45 le dimanche. Cependant, cette fois, les frais de livraisons ne sont offerts qu’à partir de plus de 150€ de commande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox