27/03
Totalement Fibrés : la 2eme révolution Free Mobile arrive dans 5 jours, redémarrez vos Freebox, etc..
Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” est de retour pour une nouvelle saison, en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube !
Nouveau numéro de Totalement Fibrés avec de grosses infos cette semaine et surtout l’annonce d’une nouvelle révolution mobile annoncées par Free cette semaine. Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituel : le up and down, le chiffre de la semaine, le Free fight, le gros doss”, etc.