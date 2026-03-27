Totalement Fibrés : la 2eme révolution Free Mobile arrive dans 5 jours, redémarrez vos Freebox, etc..

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” est de retour pour une nouvelle saison, en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube !

Nouveau numéro de Totalement Fibrés avec de grosses infos cette semaine et surtout l’annonce d’une nouvelle révolution mobile annoncées par Free cette semaine. Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituel : le up and down, le chiffre de la semaine, le Free fight, le gros doss”, etc.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox