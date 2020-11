Orange Bank: la banque en ligne 100% lance ses nouvelles offres et tente de “réinventer l’expérience bancaire”

Après une semaine de teasing. la filiale bancaire d’Orange a finalement dévoilé ses nouvelles offres, avec de nouveaux usages, des services enrichis et plus de sécurité. De quoi révolutionner le milieu pour la firme.

Nouvelle année d’existence, nouvelles offres ! En fêtant ses trois ans, Orange Bank annonce réinventer la banque en ligne avec de nouvelles cartes renfermant de nombreuses améliorations. La filiale compte chambouler le marché avec ces offres et s’arme financièrement pour y arriver.

De nouvelles cartes et un Pack famille

Développées avec Mastercard, ces nouvelles cartes permettent notamment de nouveaux usages sur l’application mobile de la banque : modification du code de la carte à tout moment, authentification forte des paiements sur internet, achats en ligne simplifiés avec une fonction de copier / coller du numéro de la carte.

Et toujours : solde en temps réel, paiement mobile avec Apple Pay et Google Pay, virement immédiat, blocage / déblocage / paramétrage de la carte depuis l’App.

Du côté de l’offre premium, Orange l’a enrichi avec de nouveaux services, notamment l’assurance des achats intégrant une extension de garantie et en proposant deux programmes d’avantage Mastercard (Travel Rewards et Priceless Cities).

La filiale bancaire a également présenté une offre faite pour les parents et les ados, en même temps. Avec le Pack Premium, toute la famille passe chez Orange Bank. Le parent dispose d’une carte Premium avec tous ses avantages et peut créer des comptes pour ses enfants, dès 10 ans. La limite est fixée à 5 enfants, qui détiennent ainsi tous une carte à leur nom et un accès défini à leur application, tout en bénéficiant des avantages premium du parent.

Dès le 19 novembre les nouvelles cartes Standard et Premium ainsi que le Pack Premium seront disponibles à la souscription en boutiques Orange. Côté tarif , comptez sur :

Carte Standard : 0€/mois si au moins 1 paiement ou retrait par mois

Carte Premium : 4,99€/mois pendant 6 mois puis 7,99€/mois

Pack Premium : 9,99€/mois pendant 6 mois puis 12,99€/mois

Et les anciens clients recevront leur nouvelle carte d’ici fin janvier 2021, annonce la banque mobile en ligne.

Orange Bank devra encore être renflouée par l’opérateur historique pour être à la hauteur de ses ambitions

Peinant jusque là à convaincre, avec plus d’un million d’abonnés, Orange devra recapitaliser sur sa filiale bancaire, affirme son patron Paul de Leusse aux Echos : ” nous aurons besoin d’argent pour assurer les investissements nécessaires à la poursuite de notre développement et de notre croissance“.

Un investissement qui devrait arriver en début d’année prochaine,et ce alors qu’au premier semestre dernier, Orange avait du injecter 89 millions d’euros à sa filiale pour son entrée sur le marché espagnol. Et le déploiement à l’international n’est pas prêt de s’arrêter, après la Côte d’Ivoire cet été, la banque en ligne prévoit de s’implanter au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso dès 2021. Pour rappel, Orange Bank accuse une perte d’exploitation 549 millions de pertes depuis son lancement.

Des pertes “assumées.depuis le départ par l’actionnaire” explique le patron de la néobanque. Stéphane Richard, patron d’Orange avait annoncé qu’il s’agissait d’un projet “sur 10 ans” et qu’il n’abandonnerait pas sa filiale bancaire. Objectif : 5 millions de clients en Europe d’ici à fin 2023 et un équilibre financier à l’horizon 2023 – 2024 .