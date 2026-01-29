Le dernier smartphone haut de gamme de Honor débarque chez Free Mobile, avec jusqu’à 300€ de promo

L’opérateur continue d’étoffer son offre de smartphone et propose désormais le dernier arrivé de Honor, pensé pour être haut de gamme et performant.

Honor inaugure l’année 2026 sur le segment premium avec le Magic 8 Pro, l’un des premiers flagships de la nouvelle génération, et Free Mobile le propose désormais sur son site web, avec une remise de 200€ et une ODR de 100€, valables jusqu’au 26 février.

Chez l’opérateur, le Honor Magic 8 Pro sera proposé à partir de 1099€ en terminal seul. Pour les abonnés souhaitant profiter de paiements échelonnés, ils peuvent passer par Free Flex, avec un premier versement de 399€ puis 24 mensualités à 24.99€/mois (option d’achat à 100€).

Héritier direct du très abouti Magic 7 Pro, il mise sur une fiche technique de haut niveau pour hausser encore le curseur : écran Oled de 6,71 pouces extrêmement lumineux, nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, imposant bloc photo et batterie de 6 270 mAh. Une combinaison pensée pour rivaliser avec les références du marché, alors que la concurrence reste particulièrement dense sur le haut de gamme.

Malgré un format toujours massif, le Magic 8 Pro soigne son design et son ergonomie, avec une finition premium en verre et aluminium, une certification IP68/69 et une connectivité très complète (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, charge sans fil). Il se distingue aussi par son écran ultra-lumineux, ses performances de tout premier plan et une autonomie solide, soutenue par une charge rapide efficace. Avec sept ans de mises à jour logicielles promises, Honor entend positionner son flagship comme un smartphone durable et taillé pour l’avenir, malgré un bloc photo volumineux et des progrès photographiques plus mesurés par rapport à la génération précédente.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox