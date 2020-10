Lutte contre les fake news : Wikipédia et l’OMS main dans la main

Sur fond de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé et la Fondation Wikimedia annoncent une collaboration. Il s’agit de freiner la diffusion de fausses informations.

Aidées par la puissance des réseaux sociaux et les craintes de la population autour de l’épidémie de Covid-19, de fausses informations prolifèrent. Les acteurs du Web tels que Facebook, Twitter ou encore YouTube sont ainsi invités à mettre les bouches doubles pour contrecarrer le phénomène. Une demande qui vaut d’ailleurs également pour la 5G, celle-ci ayant droit à son petit lot de fake news, dont un lien entre elle et le Covid-19.

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et la fondation Wikimedia, qui gère l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia, ont ainsi annoncé leur étroite collaboration. Concrètement, l’OMS permettra un accès aux informations les plus récentes et les plus fiables concernant le Covid-19. Des ressources qui permettront aux contributeurs de compléter et mettre à jour les articles sur le sujet disponibles sur la plate-forme. Des données dont la licence Creative Commons permettra par ailleurs un partage libre et une diffusion encore plus large.