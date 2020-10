OnePlus confirme sa nouvelle stratégie avec l’officialisation des smartphones Nord N10 et Nord N100

OnePlus ne laisse plus planer aucun doute quant à sa nouvelle stratégie dans les smartphones. La marque présente des OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100 qui devraient lui permettre de s’adresser à un plus large public.

Après être sans cesse monté en gamme pour offrir le meilleur à sa communauté d’utilisateurs et avoir en conséquence régulièrement augmenté ses tarifs, OnePlus a opéré un changement de stratégie illustré par le OnePlus Nord, un smartphone de milieu gamme compatible 5G affiché à 399 euros. Cette nouvelle orientation s’était aussi illustrée avec le OnePlus 8T, un haut de gamme à prix accessible le faisant revenir sur le créneau de flagship-killers, et dont nous vous préparons d’ailleurs un test sur Univers Freebox.

Des Nord N10 et Nord N100 à 349 et 199 euros

Le constructeur chinois confirme aujourd’hui sa volonté de s’adresser à un public plus large grâce à des tarifs plus attractifs, en présentant des OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100 à respectivement 349 et 199 euros.

Compatible 5G grâce à sa plate-forme Snapdragon 690, le OnePlus Nord N10 propose par ailleurs un écran IPS 6,49 pouces Full HD+ 90 Hz, un son stéréo, quatre capteurs photo 64, 8, 2 et 2 Mégapixels au dos et un module 16 Mégapixels pour les selfies. Le capteur biométrique se retrouve au dos, et la batterie 4 300 mAh profite d’une charge filaire en 30 Watts.

Se limitant à la 4G, le OnePlus Nord N100 reposant sur la plate-forme Snapdragon 460. La fiche technique mentionne un écran IPS 6,52 pouces HD+, un son stéréo et une batterie 5 000 mAh avec une charge en 18 Watts. Côté photo, on trouve un triple capteur 13 + 2 + 2 Mégapixels au dos et un capteur 8 Mégapixels à l’avant. De nouveau, le lecteur d’empreintes digitales se trouve au dos.

Les deux smartphones seront livrés avec un système Android 10 coiffé de l’interface OxygenOS 10.5. Leurs caractéristiques indiquent enfin une compatibilité avec la B28, soit la 4G 700 MHz, chère aux abonnés Free Mobile. Univers Freebox fait le nécessaire pour vous proposer prochainement des tests complets.