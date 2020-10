eSIM : principe, usages et atouts expliqués en moins de 2 minutes

Qu’est-ce que l’eSIM ? Quels sont les avantages par rapport à une SIM classique ? Des questions auxquelles les moins technophiles trouveront des réponses dans une petite vidéo.

SIM, Micro-SIM, Nano-SIM et maintenant eSIM. Dans une petite vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Orange s’adresse aux moins technophiles et rappelle les grandes lignes de cette évolution de la carte SIM, ainsi que ses usages et atouts.

eSIM correspond pour rappel à “Embedded SIM”, ou “SIM Embarquée” en bon français. Il s’agit d’une carte SIM miniature directement intégrée au matériel par les constructeurs. Cela permet de se débarrasser de l’aspect logistique lors de l’envoi des cartes SIM, de changer plus facilement de forfait, de simplifier la gestion multi-SIM et de faciliter le partage d’un numéro entre plusieurs appareils. Sans oublier l’intégration plus simple, notamment dans les petits appareils comme les montres connectées. L’eSIM est proposée par Orange, mais également par Bouygues Telecom et SFR. Longtemps réticent, Free a récemment revu sa position sur le sujet.