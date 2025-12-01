Freebox : 9 chaînes Paramount incluses vont disparaître d’un seul coup, l’offre TV de Free impactée à son insu

Clap de fin pour Game One, J-One, Paramount Network, BET et les chaînes musicales MTV.

Paramount poursuit sa grande cure d’amaigrissement en Europe après sa fusion avec Skydance : au total, neuf chaînes du groupe, toutes incluses sur les Freebox, cesseront d’émettre chez l’ensemble des distributeurs en France d’ici au 31 décembre 2025.

Contrairement à ce que certains abonnés pourraient penser, Free n’y est pour rien : cette vague d’arrêts résulte exclusivement des décisions prises par la gouvernance de Paramount, engagée dans une restructuration profonde de son pôle TV européen.

Game One, chaîne iconique et pourtant largement rentable, a confirmé son extinction au 31 décembre. Même calendrier pour J-One, Paramount Network et BET. Canal+ a déjà officialisé leur retrait de ses offres, confirmant qu’il s’agit bien d’un arrêt de diffusion à la source, et non d’une suppression propre à un opérateur en particulier.

S’ajoute à cela la disparition simultanée de MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s et Club MTV, cinq chaînes musicales également incluses dans l’offre Freebox. Selon des sources internes chez Paramount, ces chaînes ne sont plus considérées comme prioritaires au regard de leur audience en forte érosion. Le flou subsiste toutefois autour de la chaîne principale MTV, qui devrait continuer d’émettre en France, recentrée toujours plus sur le divertissement. Cette stratégie laisse envisager que Paramount puisse, à terme, recycler ces marques ou leurs contenus sous forme de chaînes FAST gratuites sur Pluto TV, son service AVOD qui se développe rapidement en Europe. Pour l’heure, aucune information ne va dans ce sens.

Un coup dur pour l’offre TV de Free… malgré plus de 300 chaînes incluses

Même si l’offre TV de Free reste l’une des plus généreuses du marché avec plus de 300 chaînes incluses, la disparition d’un bloc de 9 chaînes premium, présentes depuis longtemps dans l’univers Freebox, constitue un coup dur pour les abonnés. Pour atténuer l’impact, Free a toutefois lancé le 18 novembre l’intégration directe de Paramount+ sur ses Freebox, avec un mois offert, après avoir conclu un nouvel accord de distribution avec le studio américain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox