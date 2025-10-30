Orange cherche à vendre sa filiale spécialisée dans la retransmission TV (JO, Tour de France)

Après avoir cédé OCS, l’opérateur historique a lancé un processus d’enchères pour céder Globecast, sa filiale dédiée à la diffusion et à la retransmission de contenus audiovisuels.

Globecast est en vente, Orange cherche à s’en séparer selon les informations de L’Informé. Créé en 2001, ce fournisseur de plateformes d’intégration média et de services gérés pour la diffusion TV, est pionnier dans la conception et l’exploitation de plateformes cloud hybrides. Filiale d’Orange, elle propose des services spécialisés qui prennent en charge “chaque étape de la chaîne de valeur technique des médias , de l’acquisition à la distribution, en passant par la contribution et le traitement de la chaîne d’approvisionnement des médias”, indique son site web. Cela comprend la couverture de la la télévision en direct, le sport, l’actualité, les événements et le contenu à la demande .

Bien connue dans le secteur, Globecast assure notamment la retransmission d’événements majeurs tels que les Jeux Olympiques 2024 ou le Tour de France pour le compte de grandes plateformes TV et de groupes audiovisuels internationaux.

Avec plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, la société reste un acteur stratégique, mais déficitaire. Orange souhaite désormais se désengager de cette activité jugée non essentielle dans sa stratégie actuelle, centrée sur les télécoms et la connectivité.

