Le saviez-vous : Free intègre une fonctionnalité pratique pour plus de confort dans Free TV, l’ex-Oqee

Free propose une fonction pratique dans Free TV (ex-Oqee) : vous pouvez retirer un programme de la ligne “Reprendre avec le profil de”.

Certains ne le savent pas, sur Free TV, une ligne Reprendre avec le profil de” est affichée lorsque vous avez entamé des programmes sans les terminer. “Un contenu est affiché dans cette ligne dès lors que vous avez commencé la lecture d’un contenu à la demande, sans aucune action de votre part”, indique Free qui précise qu’il est possible de retirer l’un de ces contenus si vous le souhaitez. “Ce contenu ne sera pas supprimé de votre application mais simplement retiré de l’onglet d’accueil”, poursuit l’assistance de Free TV.

Idéale pour désencombrer l’accueil ou garder un peu de confidentialité, cette fonctionnalité est disponible sur boîtiers TV compatibles comme le Player TV Free 4K, Apple TV (tvOS), mais aussi les TV connectées, mobiles (iOS et Android, tablettes et le web. L’opérateur explique comme cela fonctionne :

Boîtiers/TV (y compris Apple TV/tvOS)

Ouvrez l’application Free TV.

Dans la ligne “Reprendre avec le profil de”, sélectionnez le contenu à retirer.

Choisissez la croix “Retirer de la ligne”.

Un message confirme : “Votre contenu a été retiré de la ligne !”.

Mobile/tablette

Ouvrez l’application

Allez dans l’onglet Pour Vous

Dans la ligne Reprendre avec le profil de : sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer

Sélectionnez le bouton croix “retirer de la ligne” sur la fiche de détail du programme

Web

Allez sur le site tv.free.fr

Allez dans l’onglet Pour Vous

Dans la ligne Reprendre avec le profil de : sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer

Sélectionnez le bouton croix “retirer de la ligne” sur la fiche de présentation du programme sélectionné.

