Streaming : la 6G pourrait transformer l’expérience vidéo et faire le plus grand bien à votre consommation de data

L’arrivée de la 6G pourrait changer la manière dont nous regardons des vidéos en mobilité. Avec un nouveau codec vidéo plus performant, le streaming promet de gagner en qualité, en fluidité et en immersion, tout en consommant moins de données.

Avec l’arrivée attendue de la 6G vers 2029-2030, la vidéo mobile s’apprête à franchir un nouveau cap. Nokia, Ericsson et l’institut Fraunhofer travaillent sur un nouveau codec vidéo, le H.267, pensé pour accompagner cette future génération de réseau mobile et répondre à l’explosion des usages liés au streaming.

Successeur des standards H.264, H.265 et H.266, le H.267 promet une compression plus efficace, sans augmenter la complexité des traitements. L’objectif est clair: offrir une qualité vidéo supérieure, consommer moins de données et assurer une lecture fluide, même en mobilité. De quoi améliorer sensiblement l’expérience sur les plateformes de streaming, où la haute définition et l’ultra haute définition deviennent la norme.

Ce futur codec vise également les usages émergents comme les contenus immersifs, la vidéo holographique, la réalité mixte ou encore les jeux en streaming, qui nécessitent une faible latence et une grande stabilité réseau. En parallèle, les acteurs du projet soulignent aussi une meilleure efficacité énergétique, un point clé pour les appareils mobiles. Comme l’affirme le directeur exécutif de Fraunhofer HHI : “Les technologies vidéo sont au cœur des expériences numériques de demain. Nos recherches conjointes avec Ericsson et Nokia démontrent la forte compétence de l’Europe dans les technologies multimédias avancées.”

Avalisé positivement par les organismes internationaux de normalisation, le H.267 pourrait ainsi accompagner le lancement de la 6G, attendu aux alentours de 2030, et contribuer à définir la prochaine décennie du streaming et des usages vidéo. En attendant, les technologies actuelles continueront d’évoluer pour répondre à la demande croissante en qualité et fluidité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox