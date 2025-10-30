Netflix annonce préparer plusieurs nouvelles fonctionnalités

Trois nouveautés majeures sont en préparation pour dynamiser l’expérience utilisateur sur Netflix : vote en direct lors d’émissions, interfaces immersives sur sa page d’accueil et nouveau profil dédié aux enfants, plus simple et personnalisé.

Netflix multiplie les nouveautés pour renforcer l’engagement de ses abonnés. Lors de la conférence TechCrunch Disrupt, évènement s’étant déroulé sur deux jours à partir du 27 octobre dernier, sa directrice technique Elizabeth Stone a dévoilé trois fonctionnalités en préparation.

Ainsi, le géant de streaming va intégrer un système de vote en temps réel lors de la diffusion de la prochaine version de Star Search, attendue l’an prochain. Les spectateurs pourront voter gratuitement pour les performances diffusées en direct, via leur télécommande ou leur smartphone, dans un temps imparti. Selon la plateforme, ce dispositif favorise un engagement soutenu et prépare un divertissement plus interactif. Dans la même logique, Netflix prévoit aussi de déployer des jeux en ligne sur l’écran TV.

Autre nouveauté, un peu moins claire cependant : la page d’accueil accueillera bientôt des animations et effets spéciaux liés aux contenus mis en avant. Une première série a été lancée pour Halloween et une collection de Noël arrivera en décembre. Une édition inspirée de La Chronique des Bridgerton est également prévue.

Netflix déploiera par ailleurs une nouvelle interface dédiée aux plus jeunes à l’échelle mondiale. L’objectif est de simplifier l’expérience de navigation : outil de recherche basé sur l’IA, recommandations mises à jour en temps réel, raccourcis plus visibles. La présentation s’inspire de celle des profils standards modernisée en mai dernier. Les rangées thématiques, suggestions mystères et outils de contrôle parental resteront présents.

