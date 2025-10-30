Coupes budgétaires à France Télévisions : la création en “péril”, plus de 110 comédiens font front ensemble

Face à un budget 2026 encore incertain et à des économies déjà lourdes en 2025, les stars de la fiction française se rassemblent pour défendre le financement de France Télévisions. Leur message : préserver la création nationale et l’exception culturelle.

La mobilisation gagne du terrain. Plus de 110 comédiens parmi les visages les plus familiers des fictions de France Télévisions prennent publiquement position contre les coupes budgétaires visant le groupe audiovisuel public. Dans une tribune publiée dans le Parisien, ils défendent le rôle essentiel du service public dans la création audiovisuelle française et s’inquiètent d’un risque majeur pour l’écosystème culturel.

« Toute la création audiovisuelle, de la fiction au documentaire, en passant par le spectacle vivant et l’animation, est menacée par les coupes budgétaires prévues dans le projet de loi de finances », écrivent-ils. Une alerte directe à l’heure où le budget 2026 de France Télévisions, encore incertain, pourrait entraîner une réduction significative des moyens dédiés aux programmes.

Les signataires rappellent l’importance des productions maison pour le public : « Nous rentrons dans les foyers en leur apportant des histoires qui leur parlent d’eux, de leurs réalités, joies et difficultés, de la complexité du monde dans lequel nous vivons ». Ils soulignent aussi leur mission sociale : « Nous donnons de la voix à ces réalités, à des drames et enjeux sociétaux qui autrement seraient peut-être ignorés ».

Dans le contexte économique actuel, France Télévisions prévoit déjà une réduction de 112 millions d’euros en 2025, et s’attend à devoir économiser 140 millions supplémentaires en 2026. La conséquence, selon la tribune : des créations stoppées net, des projets suspendus, et davantage de rediffusions.

Le message est clair : « Ne mettons pas en péril la diversité de la création, la qualité et l’étendue de l’offre gratuite proposée tous les jours à des millions de Français ». Les artistes appellent également à préserver la capacité du service public à adresser le jeune public : « Défendons les histoires que nous proposons au jeune public afin de ne pas le pousser définitivement vers les contenus proposés sur les réseaux sociaux et Internet, souvent moins responsables ». Pour eux, la création audiovisuelle française est un pilier culturel, social et démocratique : « Continuons à donner à France Télévisions la possibilité de défendre nos valeurs de diversité, de démocratie et de lien social ». Et leur conclusion se veut un appel solennel à l’État et aux parlementaires : « La création est un bien public essentiel, défendons-la ».

