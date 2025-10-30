Abonnés SFR : l’application France.tv débarque sur toutes les box de votre opérateur

France.tv fait son entrée sur les box SFR. Les abonnés peuvent désormais accéder gratuitement, depuis leur téléviseur, aux chaînes du groupe France Télévisions, aux replays, aux contenus exclusifs en ligne et aux programmes jeunesse via l’application intégrée

Bonne nouvelle pour les abonnés internet de SFR. La plateforme France.tv, service de streaming du groupe France Télévisions, est désormais disponible sur les Box TV de l’opérateur. Que vous disposiez d’une SFR Box 7 TV, d’une SFR Box 8 TV ou du décodeur Connect TV, vous pouvez ainsi accéder directement, depuis votre téléviseur, à l’ensemble des contenus gratuits proposés par France Télévisions.

Avec cette intégration, les abonnés accèdent en direct aux chaînes du groupe public France 2, France 3, France 4, France 5, France Info et Culturebox. L’application permet aussi de revoir les programmes jusqu’à sept jours après leur diffusion et de profiter de certains contenus en avant-première, disponibles dès le matin de leur passage à l’antenne.

France.tv ne se limite pas au replay. La plateforme propose également des contenus exclusivement numériques, notamment autour du sport, de la culture, des séries et de la jeunesse. Les univers Okoo pour les enfants, Slash pour les jeunes adultes ou encore Culturebox pour les amateurs d’arts et de musique sont intégrés, offrant une expérience complète et adaptée à tous les profils. Pour accompagner son arrivée sur les box SFR, France.tv met en avant plusieurs programmes emblématiques. Parmi eux, la mini-série Le Parfum du bonheur, la série culinaire Bistromania ou encore le téléfilm La Disparue de Compostelle. Les amateurs de voyages et d’émotions fortes retrouveront également un nouvel épisode de Rendez-vous en terre inconnue, tandis que les plus jeunes pourront suivre les dernières aventures de Bluey via l’espace Okoo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox