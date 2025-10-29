“Un réseau, ça vit H24”, comment Free surveille votre connexion et règle vos problèmes la nuit

Comment s’assurer que des problèmes dans la nuit ne perturbent pas trop les abonnés ? Dans une vidéo légère, Free présente son arme secrète : le NOC.

Dans un nouvel épisode de “Rassam rapporte les croissants”, la série dans laquelle l’opérateur présente les activités du groupe à travers des visites plutôt décalées, Free s’attelle à présenter sa réponse aux problèmes de réseau la nuit : le NOC. Comme le dit si bien Rassam, “un réseau, ça vit H24, ça ne s’arrête pas la nuit”, alors comment fait Free pour s’assurer que la connexion de ses abonnés reste à flot même quand la majorité des gens dorment ? Une réponse simple : des équipes dédiées pour surveiller tout ça dans un Network Operating Center (NOC).

🥐 Rassam apporte les croissants – Network Operations Center pic.twitter.com/ZgaY7GNIl9 — Tiino-X83 (@TiinoX83) October 28, 2025

Dans ce centre, inauguré en 2024, sont regroupées deux équipes différentes : les équipes Free Mobile qui s’occupent de l’ingénierie radio et les équipes Free Réseau qui s’occupent du fixe et de la transmission. Une manière de combiner deux expertises en un seul lieu et ainsi de faciliter les échanges en cas de besoin. Pour cette surveillance, un écran géant condense toutes les informations concernant le réseau de l’opérateur, avec une carte en temps réel présentant les perturbations réseaux. On peut également y afficher le nombre de tickets en retard, ou se retrouver dans une salle de réunion en cas d’énorme incident pour rassembler les équipes et coordonner les efforts.

Dans la vidéo, on peut notamment voir les employés chargés de repérer les failles sur le réseau, pointer du doigts les équipements qui sont actuellement en défaut et ainsi planifier des interventions dès le début de la matinée. “Suivant la quantité d’abonnés, on va aviser”, explique l’un des membres du NOC. Des soldats de l’ombre, qui veillent sur votre réseau pendant que vous dormez, c’est aussi ça le boulot d’un opérateur.

