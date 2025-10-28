Free TV annonce offrir un nouveau cadeau aux abonnés Freebox, Free Mobile et aussi à tout le monde mais…

Free propose le premier épisode de la série d’horreur La Famille Rose, diffusée sur Ciné+ OCS de Canal+, gratuitement via son service AVOD Free Ciné. Un contenu découverte accessible à tous, sur les Freebox comme sur l’application Free TV, ex-Oqee. Mais il faudra se coucher tard ou se lever très tôt pour y accéder.

Les abonnés Free le savent déjà, l’opérateur offre régulièrement de nouveaux contenus diffuser sur certaines plateformes comme Disney+, Filmo, Canal+ etc. Free offre cette fois à tous abonnés Freebox, Free Mobile et même non abonnés, le premier épisode de La Famille Rose, la nouvelle série d’horreur disponible sur Ciné+ OCS de Canal+. Bémol, ou simple bug, en lançant la lecture de l’épisode, un message s’affiche à l’écran : “attention, programme est disponible entre 22h30 et 5h.”

Accessible gratuitement sur Free Ciné, le service AVOD du FAI disponible non seulement sur les Freebox mais aussi sur l’application Free TV en version gratuite, ce cadeau permet de découvrir une fiction aussi sombre qu’originale. En apparence ordinaire, la famille Rose cache un secret terrifiant : elle ne peut se nourrir que de chair humaine. Alors que Lou, l’aînée, s’apprête à fêter ses 16 ans et à participer à sa première chasse, un incident immobilise leur camping-car près du village de Le Breuil… où un passé trouble refait surface.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox