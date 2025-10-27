Le saviez-vous : il est très simple de piloter votre player Révolution ou Delta Devialet avec votre smartphone

Contrôlez votre Freebox depuis votre smartphone grâce à la télécommande virtuelle dans Freebox Connect.

Il n’est pas rare de chercher sa télécommande Freebox entre les coussins du canapé. En revanche, votre smartphone, lui, est souvent à portée de main. Bonne nouvelle : l’application Freebox Connect vous permet de piloter votre player Freebox Révolution ou Devialet directement depuis votre téléphone, sans accessoire supplémentaire.

Une fonction intégrée à Freebox Connect

Disponible depuis 2023, cette télécommande virtuelle est accessible aussi bien sur iOS que sur Android. Pour y accéder, il suffit d’avoir au minimum la version 1.17 de l’application. Une fois celle-ci mise à jour, la configuration se fait en quelques étapes simples : Connectez-vous au même réseau Wi-Fi que votre Freebox. L’application détecte automatiquement les décodeurs compatibles. Sélectionnez ensuite votre player, puis appuyez sur “Accéder à la télécommande”. Et vous pouvez utiliser l’interface : elle reprend toutes les commandes essentielles, navigation via les flèches directionnelles, gestion de la lecture (pause, avance, retour), ou encore accès à la grille des programmes et aux informations des contenus.

En plus des fonctions de base, la télécommande virtuelle propose trois options particulièrement utiles : un pavé numérique, accessible en un clic, pour changer de chaîne instantanément, mais aussi un bouton “Applications”, qui permet de lancer directement vos services préférés comme :

Freebox TV

Freebox Replay

Netflix

YouTube

Canal VOD

Les enregistrements

Et, depuis juillet 2025, cette télécommande embarque également un clavier virtuel. Fini de saisir vos programmes avec la flèche de navigation, vous pouvez directement taper sur votre téléphone le nom du programme que vous recherchez, ce qui est bien plus rapide et pratique.

Notez enfin que cette télécommande est réservée aux décodeurs Révolution et Devialet, les abonnés Freebox Pop ou Ultra doivent, eux, passer par une application tierce.

Astuce : ajoutez un widget pour y accéder encore plus vite

Depuis octobre 2023, il est possible d’ajouter un widget Freebox Connect directement sur votre écran d’accueil. Ce bouton de raccourci vous permet d’ouvrir la télécommande sans passer par l’application complète.

Le widget peut être redimensionné selon vos préférences, et voici comment le mettre en place :

Sur iOS : effectuez un appui long sur l’écran d’accueil, sélectionnez “+”, puis cherchez Freebox Connect dans la liste des widgets.

Sur Android : effectuez un appui long sur un espace vide de l’écran, puis choisissez Widgets > Freebox Connect.

En quelques secondes, votre télécommande Freebox virtuelle devient accessible d’un simple geste.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox