Un nouveau service pour se remettre en forme disponible sur les Freebox avec Amazon Prime

FizzUp débarque sur Prime Video : le fitness accessible directement depuis votre Freebox.

Les adeptes de sport à domicile ont désormais une nouvelle façon de s’entraîner : la plateforme FizzUp rejoint Prime Video Channels, et devient ainsi disponible directement depuis les Freebox pour les abonnés Amazon Prime. L’abonnement est proposé à 9,99 €/mois, avec une semaine d’essai gratuite pour tester le service.

Créée en France, FizzUp est une plateforme dédiée au fitness et à la remise en forme. Elle entend proposer des programmes variés et accessibles à tous les niveaux. Musculation, cardio, yoga, HIIT, renforcement musculaire ou stretching : les utilisateurs peuvent choisir parmi des centaines de séances encadrées par des coachs certifiés, avec ou sans matériel.

Avec son arrivée sur Prime Video, FizzUp devient encore plus simple d’accès. Les abonnés peuvent lancer leurs séances directement depuis leur téléviseur ou leurs appareils connectés, sans avoir à passer par une autre application. L’abonnement à 9,99 €/mois, sans engagement, permet de suivre des programmes personnalisés adaptés à ses objectifs, que ce soit pour se remettre en forme, perdre du poids ou améliorer sa condition physique. Les utilisateurs peuvent également profiter d’un suivi de progression et de conseils nutritionnels intégrés à la plateforme.

Ce n’est pas le premier service de Fitness à être proposé sur Prime Video, puisqu’il existe également Équilibre fitness, qui pour sa part est également proposé sur les Freebox directement. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox