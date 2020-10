Google Chrome vous prévient désormais sur mobile si votre mot de passe a fuité

Google déploie sur mobile et plus précisément sur Google Chrome, une fonctionnalité permettant de vérifier si vos mots de passe n’ont pas fuité. Chose déjà possible depuis longtemps sur la version ordinateur du navigateur de la firme de Mountain View.

Le danger de se faire subtiliser son mot de passe sur Internet est une probabilité même si vous prenez toutes les précautions possible pour le protéger. Afin de lutter contre cela, des bases de données ont été créées pour lister les comptes en ligne concernés par ces piratages.

Ces bases de données permettent de prévenir les utilisateurs dont les mots de passe ont été dérobés. Google Chrome sur ordinateur propose également un service similaire, lui permettant de vous avertir lorsque vos mots de passe se retrouvent dans des bases de données qui ont fuité.

Les utilisateurs de Google Chrome sur smartphones tant IOS qu’Android vont pouvoir désormais bénéficier de ce service. Comme la version ordinateur, vous serez maintenant averti lorsqu’un de vos mots de passe enregistré sur Chrome a été piraté et le navigateur vous redirigera vers une page vous permettant de le modifier.

Une autre fonctionnalité, nommée “checkup” devient aussi disponible sur mobile. Présente depuis maintenant un an sur les ordinateurs, “checkup” permet de vérifier si un de vos mots de passe stocké sur votre compte Google n’a pas été subtilisé.

Source : Presse Citron