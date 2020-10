Le remplaçant du SMS sur Android est enfin disponible à La Réunion

En juillet 2019, Google avait lancé le RCS en France Métropolitaine. Après une attente de plus d’un an, le nouveau protocole est en cours de déploiement à La Réunion.

Le RCS (Rich Communications Services) est la technologie qui remplacera le SMS. Inventé il y a une trentaine d’années, le SMS était limité en terme de fonctionnalités. Contrairement au SMS, qui passe par le réseau GSM, le RCS utilise le réseau data mobile ou wifi afin de faire transiter les messages, permettant ainsi l’envoi de plus de données. L’envoi de message par le biais de la technologie RCS permet d’inclure des vidéos, photos, des messages vocaux, ainsi que des conversations de groupe par exemple.

Parmi les nouvelles possibilités d’envoi, Il est également possible de réagir aux messages avec un émoji en appuyant longuement sur le message. Sept réactions sont pour le moment possible pouce en l’air, cœurs dans les yeux, rire, surprise, tristesse, colère et pouce en bas.

Concernant la modification d’image, vous pouvez désormais modifier votre photo grâce à un simple éditeur. Concernant l’enregistrement de messages vocaux, un bouton dédié a été intégré afin de faciliter l’enregistrement de vocaux ainsi qu’un bouton permettant de lancer des appels sur Google Duo depuis Google Messages.

L’ensemble de ces nouveautés sont d’ores et déjà disponible, à noter que ces fonctionnalités sont uniquement disponibles avec le service RCS.

Pour profiter de ce nouveau service, il faut disposer d’un smartphone sous Android et d’installer l’application Messages de Google si cela n’est pas déjà fait. Une fois ces prérequis validés, l’application pourra vous proposer automatiquement « les fonctionnalités de chat de Google ». Si ce n’est pas le cas, il suffit de se rendre dans les Paramètres, puis Fonctionnalités de chat.

À noter que pour éviter toute déconnexion des services, il faudra vous rendre dans les paramètres de votre mobile et de permettre à l’application Messages de Google de tourner en arrière plan.