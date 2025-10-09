Fibre optique : Free annonce un cap important passé en Nouvelle-Aquitaine

Free franchit le cap des 4 millions de logements éligibles à la fibre en Nouvelle-Aquitaine.

Free poursuit le développement de son réseau très haut débit en France. L’opérateur annonce avoir dépassé les 4 millions de logements éligibles à la fibre optique en Nouvelle-Aquitaine, une étape symbolique qui illustre l’ampleur de son déploiement dans l’une des plus vastes régions du pays, avec 93% de logements raccordés.

Selon Free, la fibre est désormais disponible dans 4 088 communes, soit 93 % du parc total de logements en Nouvelle-Aquitaine. L’opérateur indique couvrir à la fois les zones denses, moyennement denses et rurales, en s’appuyant sur des partenariats avec l’ensemble des réseaux d’initiative publique (RIP) régionaux : NATHD, Gironde Haut Méga, Poitou Numérique et La Fibre 64. Pour accompagner ses clients, l’opérateur affirme disposer de 19 équipes Free Proxi sur place et 27 boutiques dans la région.

Free explique vouloir accompagner les habitants dans la transition vers la fibre, notamment dans le cadre de la fermeture technique du réseau cuivre et de l’ADSL. Celle-ci débutera le 27 janvier 2026 dans 133 communes de la région. À cette date, les foyers concernés n’auront plus accès à la téléphonie fixe sur cuivre ni à Internet via ADSL. Pour anticiper ce changement, Free affirme avoir mis en place un dispositif d’information spécifique à destination des abonnés, rappelant que le passage à la fibre se fait sans frais et, dans la majorité des cas, sans modification d’offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox