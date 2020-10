Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Orange lance sa marque anti-Free, la Freebox Révolution devient la plus rapide en Europe, Bouygues Telecom sort du berceau

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

1er octobre 2013 : la Freebox Révolution passe au 1Gbit/s

Flashback, nous sommes le 1er octobre 2013, Free révolutionne une nouvelle fois le Très Haut Débit et propose à ses abonnés Freebox Révolution le débit en fibre optique le plus rapide en Europe sans changer de prix, soit 1 Gbit/s en réception et 200 Mbit/s en upload. Un débit descendant qui n’a pas bougé depuis !

4 octobre 1994 : création de Bouygues Telecom

Les premiers pas d’un opérateur, ça fait toujours quelque chose. Bouygues Telecom a donc fêté ses 26 ans il y a peu. La filiale télécoms de Bouygues a été créée le 4 octobre 1994, mais il faudra attendre un an et demi avant que les premières offres de l’opérateur soient commercialisées, en mai 1996.

5 octobre 2006 : Free propose un service de téléphonie WiFi sur sa box

13 ans en arrière, Free proposait la téléphonie nomade WiFi sur ses box sans surcoût. Avec 300 000 Freebox HD installées, l’opérateur de Xavier Niel permettait ainsi la convergence fixe-mobile en annonçant proposer un réseau nomade nouvelle génération. Ce réseau permettait, d’après Free, de passer des appels depuis le réseau WiFi de manière sécurisée. Pour étoffer cette fonctionnalité, l’opérateur annonçait la future commercialisation de deux terminaux : un téléphone WiFi avec un support chargeur de bureau à 59€ et un téléphone bimode WiFi-GSM vendu pour 199€..

Voici une image des téléphones proposés par Free à l’époque

6 octobre 2011 : Orange lance Sosh, sa marque low-cost

Orange est passé chez Sosh. Ou est-ce Sosh débarque chez Orange ? Peu importe, l’important est là : Orange a lancé sa marque low-cost il y a 9 ans de cela. Une sortie qui n’a rien d’anodine, puisque la marque constitue un outil de défense pour contrer l’arrivée de Free Mobile prévue quelques mois après. Lors de son lancement, l’opérateur historique a annoncé trois forfaits : le premier à 19.90€/mois proposait 2heures d’appels et 500 Mo de data, une autre offre milieu de gamme proposait quant à elle 1Go de data en 3G pour 5 heures d’appels, le tout à 29.90€ /mois et enfin, le forfait le plus cher proposait les appels illimités en plus, pour 39.90€ mensuels.

8 octobre 2004 : les chaînes de télévision hertzienne débarquent sur Freebox

L’opérateur annonce à l’époque avoir signé un contrat avec l’AGICOA et l’ANGOA pour obtenir l’autorisation de retransmission intégrale et simultanée de chaînes de télévision généralistes hertziennes par ADSL. Une arrivée bienvenue qui permettait ainsi aux abonnés Freebox de bénéficier d’un accès à plus de cent chaînes de télévisions en qualité numérique. “Bénie soit la Freebox” pouvait-on alors entendre dans le spot TV de l’opérateur.