Votre télécommande Freebox Pop, Delta, Révolution ou mini 4K ne fonctionne plus ? Free vole à votre secours en vidéo

Après l’installation du serveur et player de la Freebox Pop, Révolution, mini 4K et Delta, Free continue poursuit sa série de tutoriels. Place désormais à l’association de la télécommande sur toutes ses box.

“Votre télécommande ne fonctionne plus ? Elle ne contrôle plus votre Player Freebox ? Pas d’inquiétude, cette vidéo vous aidera à la réassocier”, Free propose depuis hier sur son compte YouTube de venir en aide à ses abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution et mini 4K lesquels se retrouvent parfois désoeuvrés quand leur télécommande dysfonctionne ou perd le contact avec leur player. A travers plusieurs guides, l’opérateur explique la démarche à suivre pour lancer la procédure d’association, changer les piles et propose des solutions alternatives, à savoir des télécommandes virtuelles téléchargeables sur smartphone ou la connexion d’un clavier en USB sur le Player.