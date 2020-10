Une énigme spéciale box internet pour deviner où Free implantera un nouveau Free Center

Encore quatorze annonces pour atteindre son objectif. Free devrait compter d’ici la fin de l’année 120 boutiques au quatre coins de l’hexagone. Dans son élan, l’opérateur lance une nouvelle énigme autour de l’implantation d’un prochain Free Center.

Mieux quadriller le territoire avec son réseau de boutiques et être au plus prêt de ses abonnés et prospects, Free prévoit de disposer de 120 Free Centers d’ici la fin de l’année. Pour le moment, Free compte 97 boutiques et prévoit neuf nouvelles ouvertures très prochainement dont deux à deviner au travers d’énigmes savamment pensées par l’opérateur. Si la première a été dévoilée la semaine dernière, la seconde lui emboîte le pas ce matin sur Twitter. ” Mon premier s’entend au démarrage de Box, mon second rend le DSL beaucoup plus rapide, mon tout arrive bientôt en Hauts…”. A vos claviers !