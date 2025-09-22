Une alternative européenne à ChatGPT ? Free/Scaleway et Hugging Face unissent leurs forces pour démocratiser l’IA

Hugging Face et Scaleway (filiale cloud d’Iliad, maison mère de Free) annoncent s’associer pour offrir un accès souverain et européen aux modèles d’IA, y compris des alternatives à ChatGPT, via une API unifiée. Cette alliance vise à démocratiser l’intelligence artificielle en Europe tout en garantissant la sécurité des données.

L’intelligence artificielle (IA) est devenue incontournable grâce à des outils comme ChatGPT. Mais derrière ces services se cachent souvent des infrastructures américaines, qui soulèvent des questions de souveraineté et de protection des données. Le nouveau partenariat entre Hugging Face, plateforme open source d’IA, et Scaleway, opérateur cloud du groupe Iliad/Free, propose une alternative 100 % européenne. En quelques clics, il sera possible d’utiliser des modèles performants hébergés en Europe, en conformité avec le RGPD.

Un rapprochement stratégique entre deux acteurs clés de l’intelligence artificielle et du cloud européen. Hugging Face et Scaleway, filiale cloud d’Iliad (maison mère de Free), annoncent un partenariat qui renforce la souveraineté technologique et l’ouverture de l’écosystème IA en Europe.

Un partenariat au service de l’IA open source

Hugging Face, plateforme de référence dans le domaine de l’intelligence artificielle open source, née en France, s’associe à Scaleway, fournisseur de cloud européen basé à Paris, dans le cadre de son programme Inference Providers. Ce partenariat vise à faciliter l’accès aux modèles d’IA de pointe via une infrastructure conforme aux normes européennes.

Le service Inference Provider permet aux utilisateurs de Hugging Face d’accéder à différents modèles d’IA via une API unifiée. La facturation se fait au million de tokens générés, avec un crédit gratuit mensuel pour expérimenter les outils. Cette approche simplifie grandement l’utilisation de modèles IA, sans gestion de serveurs complexes.

Scaleway devient le premier Inference Provider souverain

Dans ce programme, Scaleway devient le tout premier acteur cloud souverain à rejoindre Hugging Face, aux côtés de géants américains comme Fireworks AI ou Together AI. Sa particularité : tous les traitements sont effectués via des GPU hébergés et opérés en Europe, en conformité totale avec le RGPD.

Ce choix offre une alternative souveraine, sécurisée et performante pour les développeurs soucieux de l’origine et de la localisation de leurs données.

Les modèles comme OpenAI/chatGPT disponibles sur un cloud européen

C’est l’un des points les plus marquants de cette alliance : les utilisateurs peuvent désormais accéder aux modèles open weight les plus puissants (DeepSeek, Llama, Qwen, Gemma…), ainsi qu’aux modèles d’OpenAI (gpt‑oss), le tout, via l’infrastructure européenne de Scaleway.

Autrement dit, il devient possible de tirer parti de modèles comparables à ChatGPT, sans passer par une infrastructure américaine, tout en restant dans l’environnement Hugging Face.

Des ambitions européennes affirmées

« C’est une grande fierté d’enrichir l’écosystème Hugging Face en offrant aux développeurs une nouvelle possibilité d’explorer une technologie cloud ouverte, flexible, sécurisée et européenne », explique Damien Lucas, CEO de Scaleway.

« Ce partenariat vise à élargir les opportunités pour la communauté tout en garantissant les plus hauts standards de fiabilité et de performance. »

De son côté, Julien Chaumond, co‑fondateur et CTO de Hugging Face, insiste sur le bénéfice pour les utilisateurs :

« Avec Scaleway, les développeurs peuvent désormais accéder directement au service d’inference d’un grand fournisseur cloud européen. Cela facilite plus que jamais l’exploration d’un provider conforme aux réglementations européennes. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox