Orange annonce la compatibilité de sa 5G+ avec de nouvelles offres

La 5G+ enfin compatible avec les options Multi-SIM chez Orange, après plusieurs mois de blocage.

Lancée en mars 2025, la 5G+ d’Orange n’a pas été un long fleuve tranquille pour les abonnés. Présentée comme accessible à l’ensemble des forfaits 5G de l’opérateur, elle est pourtant restée hors de portée pour une partie des clients. Après un déploiement lent sur certains terminaux — les iPhone, par exemple, n’étant compatibles que depuis moins de trois mois — c’est l’option Multi-SIM qui a constitué un véritable point de blocage.

Selon iGeneration, ce problème technique est désormais en passe d’être résolu. Plusieurs abonnés concernés ont reçu un SMS confirmant l’activation prochaine de la 5G+ sur leurs lignes secondaires, Orange précisant que la mise en service peut nécessiter jusqu’à cinq semaines. L’opérateur expliquait jusqu’ici qu’il s’agissait d’une incompatibilité logicielle interne et non d’un souci lié au réseau 5G+. Les difficultés touchaient aussi les clients détenteurs des options Pass Évasion, Pass Voyage ou encore eSIM Watch.

Pour ces derniers, toutefois, le casse-tête n’est pas encore totalement terminé. L’option eSIM Watch fonctionne désormais avec l’option 5G+, mais reste incompatible avec les forfaits 5G+ classiques. Orange affirme que ses équipes techniques travaillent activement à lever cette dernière limitation. Après plusieurs mois de flottement, la 5G+ semble donc enfin entrer dans une phase de stabilisation, même si quelques zones d’ombre subsistent pour certains usages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox