YouTube rend gratuite une fonctionnalité qui a longtemps été réservée aux abonnés Premium

YouTube ouvre (partiellement) le téléchargement hors-ligne aux utilisateurs gratuits.

YouTube commence à assouplir l’accès à l’une de ses fonctionnalités les plus populaires, longtemps réservée aux abonnés Premium : le téléchargement de vidéos hors ligne. Plusieurs internautes ont récemment rapporté sur Reddit avoir la possibilité de stocker des contenus pour les visionner sans connexion. Une évolution majeure pour les utilisateurs de la version gratuite, même si le déploiement reste limité et assorti de nombreuses contraintes.

En pratique, tous les comptes ne sont pas encore concernés et l’option apparaît différemment selon les usages : certains y accèdent depuis l’application mobile officielle, d’autres uniquement via le navigateur. Mais surtout, l’expérience reste volontairement restreinte. Les vidéos ne peuvent être téléchargées qu’en basse qualité (144p ou 360p), les clips musicaux sont exclus et un quota, dont la limite exacte n’a pas été précisée, devrait encadrer le nombre de téléchargements.

Depuis son lancement en 2018, YouTube Premium a construit sa valeur ajoutée sur ce type d’options — suppression des publicités, lecture en arrière-plan et téléchargements en haute qualité — ce qui lui a permis de franchir le cap des 100 millions d’abonnés. En ouvrant timidement cette possibilité au grand public, Google semble vouloir donner un avant-goût de son offre payante, proposée à 12,99 € par mois, tout en veillant à ce que l’abonnement reste attractif pour ceux qui recherchent la version complète de l’expérience YouTube.

Source : Clubic

