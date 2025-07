Orange dévoile une nouvelle application super pratique et brade son offre eSIM pour voyager partout dans le monde

Orange Travel, l’offre eSim voyage d’Orange lance une promotion de 50% jusqu’au 31 août sur 30 destinations phares et dévoile sa nouvelle application pour tout gérer de A à Z.

Pour ses abonnés et les voyageurs français ou étrangers, l’opérateur historique français propose depuis 2021, Orange Travel, une solution eSIM à destination des globe-trotteurs. Si aujourd’hui ce service compte plus de 2 millions de clients, il permet désormais une connectivité dans plus de 200 destinations grâce aux réseaux des 26 filiales du groupe Orange et à ses 700 partenariats avec des opérateurs leaders.

Pour accompagner au mieux ses abonnés, Orange Travel a dévoilé le 15 juillet une toute nouvelle application qui en réalité est disponible depuis le 15 mai sur l’App Store et le Play Store. Cette nouvelle mouture “offre une interface intuitive et fluide qui simplifie l’expérience client. Fruit de l’expertise d’Orange, elle donne accès facilement à plus de 1000 forfaits prépayés, sans engagement, couvrant plus de 200 destinations, comprenant data, appels et SMS, valables de 7 à 90 jours, à des prix compétitifs”, indique l’opérateur. L’application permet de suivre sa consommation en temps réel, de recharger son forfait à tout moment, et de bénéficier d’un service client accessible via un chat intégré.

Et ce n’est pas tout puisqu’à l’occasion des vacances d’été, Orange Travel lance une offre estivale exclusive, à savoir “une réduction de 50% sur 30 destinations phares”. Valable du 20 juin au 31 août 2025, cette promotion concerne des destinations plébiscitées telles que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Maroc, la Tunisie ou encore le Japon, la Thaïlande ou la Malaisie. Frédéric Bléhaut, CEO d’Orange Travel a déclaré : « Le nombre de voyages internationaux augmente et il est essentiel pour les voyageurs du monde entier de rester connectés et joignables. Notre offre estivale, couplée à une nouvelle expérience utilisateur simplifiée, vise à rendre la connectivité accessible à tous, en proposant une expérience instantanée, fiable, pratique et sécurisée, à un prix exceptionnel. »

